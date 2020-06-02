شكرا لقرائتكم موسى يدان: لم أظلم بالأهلي وشرف كبير لأي لاعب التواجد داخله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف البوركيني موسى يدان لاعب الأهلي السابق كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، قائلا: حدثت بعض المشاكل في الأهلي ولم أشعر بأنني فرد داخل الفريق ولكن اضطرتني بعض الظروف للرحيل عن الفريق.
قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: التواجد في نادي كبير مثل الأهلي شرف كبير لأي لا عب، لم أواجه ظلم خلال تواجدي في القلعة الحمراء، وكنت اللاعب الافريقي الوحيد ولم أواجه مشكلة مع الفريق اأو الجماهير او اي فرد ولكن هذه كرة القدم يوما تكون في نادي وبعدها تكون في نادي آخر.
وعن صداقاته مع لاعبي الأهلي الذين زاملهم رد قائلا: كنت قريبا من جميع اللاعبين، مثل وائل جمعة ورامي ربيعة ومسعد عوض وعمرو جمال وأحمد فتحي وجميعهم على تواصل معي حتى الآن، ولكن واجهتني مشاكل في التواصل معهم بسبب اللغة الانجليزية، احب جدا العودة إلى مصر وهي بلد قوية وتستطيع تحقيق الانجازات مع الكرة المصرية.
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