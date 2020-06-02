شكرا لقرائتكم شديد قناوي: تغدر بيا في الأهلي رغم مشاركتي في كل النهائيات معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شديد قناوي لاعب الأهلي السابق والإنتاج الحربي الحالي أنه صنع 80 هدف خلال مشاركته لمدة 3 سنوات مع مع الفريق الحربي، وهذا يما عد انجازاً.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: كنت معشوق الجماهير في بورسعيد فترة وجودي في المصري، وضحيت كثيرا عشان ارجع للأهلي ولكن صعب ارجع مرة تالتة وكسبت حب جمهور الأهلي و21 بطولة

استطرد: شاركت في كل النهائيات مع الأهلي، عشان فيه ناس بتقول خد البطولات على الدكة وقعدت 12 سنة في الأهلي واخد تالت عالم مع الأهلي وكنت مكان أشلي كول في البطولة اللي خدنا فيها الرابع بمونديال الأندية

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وعن رحيله عن الأهلي أكد: انا اتباعت وتغدر بيا في المرة التانية بالأهلي رغم اني كنت من المصنفين في الفريق، جاريدو وصلته معلومات غلط اني مش بشارك ، في اول يوم كان عامل تقسيمة جديدة وكنت افضل واحد في التقسيمة ومع ذلك اخرجني من حساباته، وحطني مع اللاعبين الجدد كأنني منضم للنادي حديثاً، وقال لي الفيديوهات شاهدتها ولم تكن موجودا فيها.

أضاف: خبر ابلاغي برحيلي عن الأهلي كان بمثابة صدمة وجاءني من علاء عبد الصادق المشرف على الكرة وقتها ، وكان لي مستحقات لدى الأهلي ولم أتحدث عنها وقتها أو أطالب بها، ولكن هذه المبالغ وصلتني على فترات.