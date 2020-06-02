شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس نوفو: منتخب الجابون يمتلك محترفًا مثل صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي باتريس نوفو مدرب الإسماعيلي وسموحة الأسبق ومنتخب الجابون الحالى، أن فريقه مقدم على مشاركات صعبة في تصفيات كأس العالم لأنه يقع في مجموعة واحدة مع منتخب مصر، مؤكدًا أن منتخب مصر قوي ولديه لاعبين من الطراز الأول على رأسهم محمد صلاح.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لدينا لاعبين من الطراز الأول أيضًا ومحترفين في تركيا وإنجلترا على رأسهم اوباميانج ومن المهم إحراز نتائج جيدة وتجميع نقاط للتأهل إلى كأس العالم، وهنك أكثر من 15 محترفا في منتخب الجابون.

أردف باتريس نوفو، أن محمد صلاح لاعب مهم وإضافة قوية لمنتخب مصر، وفي المباراة التي غاب فيها صلاح عن الفراعنة واجه صعوبات كثيرة، ونفس ما يحدث لمنتخب تونس مع غياب بعض اللاعبين، وكما أحتاج أوباميانج معي فمنتخب مصر يحتاج محمد صلاح.

وتحدث نونو عن تجربتيه في الدوري المصري: فترة الإسماعيلي شهدت تحقيق نتائج جيدة وكنا نسير على خطى طيبة لكن بعض الأحداث التي وقعت دفعتني للعودة إلى فرنسا، ولكن الإسماعيلي وسموحة جزءا من تاريخي التدريبي، وكانت تربطني علاقات طيبة مع الناديين خاصة الإسماعيلي، واستطعت معهم المنافسة على بطولتي الدوري والكأس، ورحلت في وقت مناسب عن سموحة، رغم أننا حاولنا تقديم نتائج جيدة مع الموج الأزرق ولكن حدثت بعض العوائق وفضلت العودة إلى فرنسا.