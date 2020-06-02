شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرحب برحيل أسامة جلال فى حالة تكرار صفقات الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى إنبى عن أن إدارة النادى البترولى لن تمانع فى رحيل أسامة جلال، مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى، حال وصول عروض رسمية له بقيم مالية كبيرة مثلما قام النادى ببيع من قبل لاعبيه محمد مجدى فشة وصلاح محسن وحمدى فتحى لاعبى الفريق البترولى المتواجدين فى الأهلى خلال الوقت الحالى، لذا قد يتم تأجيل تسويقه إلى الموسم القادم حال عدم وصول عروض مغرية له فى ظل انخفاض أسعار اللاعبين المتوقع بسبب توقف النشاط الكروى منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة نادى الزمالك التعاقد مع أسامة جلال، تحسباً لتعثر استقدام عبد الله بكرى مدافع بيراميدز، حال رغبة النادى الأبيض فى دعم خط دفاعه بالموسم الجديد، بعدما تم عرض فى البداية مدافع بيراميدز على إدارة الكرة بالقلعة البيضاء إلا أن رغبة ناديه فى ضم محمد عبد الغنى مدافع الزمالك مقابل انتقال بكرى للفريق الأبيض قد يحول دون إتمام الصفقة، لذا عرض أحد وكلاء اللاعبين مدافع إنبى والمنتخب الأولمبى على إدارة الزمالك=

كما كشف مصدر داخل النادي الأهلي فى وقت سابق حقيقة اهتمام ناديه بضم أسامة جلال وقال المصدر لليوم السابع :"أسامة جلال من ضمن اهتماماتنا ومن ضمن اللاعبين المرشحين، ولكنه ليس وحده في القائمة وقد تحدث تغيرات وفايلر المدير الفنى للفريق يفكر في ضم مساك بالفعل وسنعمل على تحقيق مطالبه"، ورصدت إدارة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه لضم أسامة جلال مدافع إنبي في الصيف.

فيما أوضح مصدر مطلع بنادى إنبى إنه حتى اللحظة الجارية لم تصل عروض رسمية لأسامة جلال حيث تقتصر الأمور على عروض شفوية من وكلاء اللاعبين بتسويق اللاعب لذا أجلت إدارة النادى البترولى مناقشة أي أمر يخصه لحين وصول عروض رسمية تكون مناسبة للنادى البترولى وكذلك اللاعب.