"محدش كاسر عنيا".. مرتضي منصور يرد على عضو الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حديث محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بأنه لا يوجد أحد كسر عينه، مشيراً إلى أن جماهير الزمالك الحقيقية لا تدعمه.
وكان محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قال أن البعض فسّر جملة "عيني مش مكسورة" بشكل خاطئ بعدما عكسوا ذلك على زملاءه في المجلس، وأن ذلك الأمر عاري تماما عن الصحة، وكان يقصد مسؤولين كبار في أندية أخرى (طالع التفاصيل).
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "تركي آل الشيخ من حقه أن يوجه انتقادات للنادي الأهلي بصفته رئيس شرفي للنادي".
وأضاف: "أنت مالك بنادي الزمالك؟ جمهور الزمالك الحقيقي لا يدعمك، ونحن ندافع عن الأهلي عندما تهاجمه جماهيره، محدش كسر عنينا وأنت ومجلس إدارتك اللي مكسور عنيهم".
وتابع رئيس نادي الزمالك: "اطلع رد على تركي آل الشيخ بدلاً من إدخال نادي الزمالك في حديثك، وأنتم تترجوا تركي آل الشيخ من أجل أن يطور لكم القناة ويحل مشكلة حسام عاشور".
واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "أنت تقوم بهذه الشوشرة، حتى تنسى جماهير الأهلي المشكلة اللي أنت فيها، وتريد إدخال الزمالك في مشكلة، وأنا لا احتاج شئ من تركي آل الشيخ سوى صداقته".
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