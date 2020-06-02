مدرب الإسماعيلي يختار اللاعب الأفضل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه عمر جابر لاعب بيراميدز هو الأفضل حاليا في الدوري المصري.

وقال جوميز في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" عمر جابر افضل لاعب في مصر حاليا، وأهم ما يميزه أن لاعب ذكي".

وأضاف أن عمر جابر يتحرك بذكاء وسط الخطوط، كما أنه يراه مهم في الفريق، ولذلك هو الافضل في الفترة الحالية بين لاعبي الدوري".

وانتقل للحديث عن باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، مؤكدا انه عنصر مميز في الفريق ومن أفضل اللاعبين المدافعين في إفريقيا.

وأتم: "أتمنى استمرار باهر معنا خلال الفترة المقبلة لكن اللاعب يربطه عقد والإدارة لم تتحدث معي حول رحيله خلال الفترة المقبلة"