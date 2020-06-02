ملف الاثنين.. الأهلي يُغرم عاشور.. ومرتضى منصور يساند الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 1 يونيو 2020.
حازم إمام: مقتنع بأن الزمالك "نادي القرن"
الأهلي لمصراوي: كاف أخطرنا بعدم إلغاء دوري الأبطال
تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب
مرتضى منصور يساند محمود الخطيب بعد مرض حفيده
آل الشيخ لإدارة الأهلي: إذا كنتم غير متفقين.. فلماذا طلب الخطيب عودتي بعد الاستقالة؟
الخليج 365 ينشر مقترحات كاف لاستئناف دوري أبطال إفريقيا
بالفيديو.. عضو مجلس الأهلي يرد على آل الشيخ بـ5 رسائل
صلاح يشارك ليفربول دعم القضية.. "ثورة فلويد" تتوغل في ملاعب كرة القدم
"مناقشة خطة عودة النشاط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع الجنايني
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