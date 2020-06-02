مدرب الإسماعيلي يوضح موقفه من الاستمرار بعد نهاية عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، أنه حاليا ملتزم بالتواجد في منزله بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا انه على تواصل مع اللاعبن بشكل دائم.

وقال جوميز في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:"ملتزم بالتواجد في المنزل وأحرص على التدريبات المنزلية،واقضى طول الليل عبر واتساب في جروب مع اللاعبين وارسل لهم بعض التدريبات على مدار الاسبوع".

وأضاف:" العالم اتجه لفكرة الالغاء في أغلب منافسات كرة الكرة كما حدث في فرنسا، وحماية المواطن اهم بكثير من عودة النشاط في مصر".

وأوضح، أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وليس كما يعتقد البعض أن عقده ينتهي يوم 30 يونيو الجاري، لافتا أن هذا ليس الوقت الأمثل للحديث عن مستقبله مع الفريق.

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وأشار إلى أن ينتمنى الاستمرار مع الإسماعيلي، لانه اعتاد على الأجواء الحماسية داخل الفريق ويسعى لاستكمال مهمته في الفوز بالبطولة العربية التي كانت طلب الإدارة منذ التعاقد معه.

وأكد أنه حقق الفوز على فريق الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي البطولة العربية وقادر على الفوز في لقاء العودة والوصول بعد ذلك للنهائي وتحقيق البطولة.

وأتم تصريحاته:" لم يكن هناك فرصة للحديث عن الصفقات واثق في لاعبي الفريق سواء الصغار او الكبار".