مرتضى منصور: مجلس الخطيب أضاع هيبة الأهلي وأتحدى سراج أن يرد على تركي

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس محمود الخطيب أضاع هيبة النادي الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" صالح سليم كان يحفظ هيبة الأهلي وكرامة النادي ولكن الخطيب أضاع هذه الهيبة والكرامة".

وواصل:" أتحدى أن يخرج محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي ليرد على تركي في أساس الأزمة ولكنه يصنع بطولات وهمية بالزج بإسم الزمالك". الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" صالح سليم كان يحفظ هيبة الأهلي وكرامة النادي ولكن الخطيب أضاع هذه الهيبة والكرامة".وواصل:" أتحدى أن يخرج محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي ليرد على تركي في أساس الأزمة ولكنه يصنع بطولات وهمية بالزج بإسم الزمالك".

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