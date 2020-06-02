مرتضى منصور: قمنا بتعليق 20 لافتة لنادي القرن الأفريقي

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قصد تعليق 20 لافتة لنادي القرن الحقيقي على بوابات النادي، عندما غضب أنصار الأهلي من اللافتة

الأولى.وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" زعلوا من يافتة واحدة.. فعلقت 20 يافتة".وأضاف:" نجتمع الخميس المقبل في مكتبي مع جميع أعضاء لجنة الخبراء بالمستندات من أجل مناقشة أزمة نادي القرن".وأنهى تصريحاته:" أنا معنديش هزار في ملف نادي القرن.. سنحصل على حقوقنا بالقانون".