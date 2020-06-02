ديدييه جوميز يتحدث عن مصير باهر المحمدي مع الاسماعيلي

أكد ديدييه جوميز، المدير الفني للاسماعيلي، أن باهر المحمدي لاعب مميز، مشيرًا لرغبته في بقاء اللاعب مع الفريق. وقال جوميز خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "باهر المحمدي لاعب مميز ومن أفضل اللاعبين المدافعين في إفريقيا". أفضل اللاعبين المدافعين في إفريقيا". وأكمل: "أتمنى استمرار باهر معنا خلال الفترة المقبلة لكن اللاعب يربطه عقد والإدارة لم تتحدث معي حول رحيله خلال الفترة المقبلة".



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