مرتضى: أنا عضو في الأهلي قبل أن ينضم الخطيب للفريق الأحمر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان عضواً في الجمعية العمومية للنادي الأهلي منذ عام1974.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أنا عضواً في الأهلي قبل أن يعرف الخطيب أين سور النادي الأحمر".
وأضاف:" عضويتي في الأهلي سبقت مولد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي".
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