رئيس الزمالك : محمد سراج الدين مرعوب من الأسد مرتضى منصور

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمد سراج، عضو مجلس إدارة الأهلي، قائلاً:" سراج مرعوب من الأسد مرتضى".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سراج الدين نملة ويريد أن يصبح فيل".

وواصل:"تقدمنا ببلاغات ضد محمد سراج الدين بسبب وجه بإسم نادي الزمالك وتهكمه على مجلس إدارة النادي".

وأنهى:" أتحدى سراح أن يجري مكالمة هاتفية الاّن من أجل الكشف عن أي أموال حصل عليها الزمالك من تركي اّل الشيخ". الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سراج الدين نملة ويريد أن يصبح فيل".وواصل:"تقدمنا ببلاغات ضد محمد سراج الدين بسبب وجه بإسم نادي الزمالك وتهكمه على مجلس إدارة النادي".وأنهى:" أتحدى سراح أن يجري مكالمة هاتفية الاّن من أجل الكشف عن أي أموال حصل عليها الزمالك من تركي اّل الشيخ".

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