مرتضى منصور: مجلس الأهلي لم ينعي شهداء الجيش والشرطة

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم يقدم أي بيان ينعي خلاله شهداء الجيش والشرطة على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك أول نادي ينعي شهداء الوطن من الجيش والشرطة

في الوقت الذي لازال الأهلي يحتفظ بعضوية الخائن علاء صادق".وواصل:" الزمالك نادي الوطنية ولن أسمح مطلقاً بالزج في إسمه من خلال نزاع عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراح في أزمته مع تركي".