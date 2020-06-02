أوضح الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، رأيه في استئناف بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي من عدمه.
قال جوميز في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أنه يفضل إلغاء الدوري لأن حياة الإنسانأهم، حيث إن قرار عودة الدوري لابد أن يكون مدروسا بشكل قوي، موضحا أنه لا يتابع تدريبات لاعبي الاسماعيلي كل على حدة لكنه يثق في احترافيتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يوضح موقفه من استئناف النشاط الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.