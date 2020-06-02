مدرب الإسماعيلي يوضح موقفه من استئناف النشاط الرياضي

أوضح الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، رأيه في استئناف بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي من عدمه.

قال جوميز في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أنه يفضل إلغاء الدوري لأن حياة الإنسان

أهم، حيث إن قرار عودة الدوري لابد أن يكون مدروسا بشكل قوي، موضحا أنه لا يتابع تدريبات لاعبي الاسماعيلي كل على حدة لكنه يثق في احترافيتهم.