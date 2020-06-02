ديدييه جوميز يرد على ما يتردد بشأن بحث الإسماعيلي عن مدرب

أكد ديدييه جوميز، المدير الفني للنادي الاسماعيلي، أنه لا يتوتر بما يتردد حاليا حول بحث الفريق عن مدرب جديد.
وقال جوميز خلال حواره ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أتوتر بسبب ما يتردد حاليا حول بحث الاسماعيلي عن مدرب جديد، وهي أخبار كاذبة".
وأكمل: "الوقت غير مناسب للحديث مع الإدارة حول الصفقات الجديدة، الفريق يمتلك لاعبين صغار و مميزين ولكن بحاجة إلى الوقت لاكتساب الخبرات".
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