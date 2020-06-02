مرتضى منصور: في ظل "خناقة الساعات" أقوم ببناء الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العمل على قدم وساق داخل مقر النادي بميت عقبة من أجل المزيد من الانشاءات التي ستسعد أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس إدارة الأهلي حصل على ساعات وأموال من خلال مجلة النادي من قبل تركي اّل الشيخ، لذلك (عينهم مكسورة)".

وأنهى:" هناك مفاجاّت بالجملة لأعضاء الزمالك بعد انتهاء أزمة الجمعية العمومية.وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس إدارة الأهلي حصل على ساعات وأموال من خلال مجلة النادي من قبل تركي اّل الشيخ، لذلك (عينهم مكسورة)".وأنهى:" هناك مفاجاّت بالجملة لأعضاء الزمالك بعد انتهاء أزمة كورونا ، وقمت في الفترة الماضية بالانتهاء من بناء المسجد الجديد وبعض الانشاءات الأخرى".

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