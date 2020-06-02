مرتضى منصور يحذر عضو إدارة الأهلي من الزج باسم الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تحذيراً لمحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي من الزج بإسم النادي الأبيض خلال أزمته مع تركي اّل الشيخ.

وأوضخ مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك :" سراح يقول كلام في غاية الخطوة سيتم حسابه عليه، فهو ليس مدرس في الجامعة الأمريكية

ولم يقدم له جماهير الزمالط أي دعم مثلما يدعي".وواصل:" أنا الوحيد الذي كرمت صالح سليم برفقة زوجته في نادي الزمالك وأنا من تصديت لأي اهانة يتعرض لها جماهير الأهلي، وأحذر محمد سراج من الحديث عن الزمالك مرة أخرى".