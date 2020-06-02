موقع بيشكتاش الرسمي يؤكد المفاوضات مع نجم الهلال

اعترف الموقع الرسمي لنادي بيشكتاش التركي بوجود مفاوضات مع محترف نادي الهلال، كارلوس إدواردو، للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع الزعيم السعودي في آخر يونيو الجاري.

ويُعد “السوبر” إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي.

وتألق كارلوس بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 18 هدفًا.

ووصف موقع بيشكتاش الصفقة، حال إبرامها بأنها ستكون رائعة، وتُعتبر مجانية؛ ولن تتحمل خزينة النادي الكثير من الأموال لدفعها إلى الهلال، حيث ينتهي عقد إدواردو مع النادي السعودي في نهاية يونيو الجاري.

وأوضح الموقع “كارلوس إدواردو شارك في 143 مباراة بقميص الهلال وأحرز 69 هدفاً، وهز شباك المنافس 11 مرة في 19 مباراة هذا الموسم”، مختتمًا بالتأكيد على أن اللاعب صاحب الـ30 عامًا له قيمة فنية عالية، حيث يستطيع اللعب في المركز رقم 10 كصانع ألعاب، وكذلك يمكنه اللعب كجناح أو لاعب وسط مساند.

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المفاوضات جادة مع إدواردو

وقال الموقع الرسمي للنادي التركي في تقريره عن إدواردو “استمرارًا للتحضير للموسم القادم، يتم مناقشة أجندة انتقالات بيشكتاش، ويسعى الفريق الأبيض والأسود إلى ضم لاعبين يساهمون في تقوية صفوف الفريق، أحد الأسماء المطروحة بقوة محترف الهلال كارلوس إدواردو”.

وأضاف “وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها؛ تعمل إدارة بيشكتاش على تغيير جذري في الفريق خلال الموسم الجديد، ومن أبرز اللاعبين المطلوبين البرازيلي إدواردو”.

من هو كارلوس إدواردو؟

بدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.