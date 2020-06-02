صحيفة تركية تُفصح تفاصيل عرض الهلال لـ “بلهندة”

أكدت تقارير صحفية تركية أن الهلال السعودي يسعى بقوة لضم محترف جالطة سراي، اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة، خلال فترة الانتقالات المقبلة، كاشفة أن النادي العاصمي مستعد لدفع راتب سنوي إلى بلهندة، قدره أربعة ملايين يورو.

وانضم بلهندة صاحب الـ30 عامًا لصفوف جالطة سراي في صيف 2017 قادمًا من دينامو كييف الأوكراني، وتُوج مع جالطة سراي بلقب الدوري التركي مرتين وكأس تركيا وكأس السوبر التركي 2019.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب المغربي 4 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2021، ولعب هذا الموسم 25 مباراة في جميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

ووفقا لما أوردته صحيفة “ajansspor” التركية، فإن الهلال قدم راتبًا سنويًّا قدره 4 ملايين يورو ليونس بلهندة، ومن الممكن أن يرتفع الراتب إلى خمسة ملايين يورو مع وجود مكافآت وحوافز.

هل طلب رازفان لوشيسكو ضم بلهندة؟

أشارت صحيفة ajansspor إلى أن مدرب الهلال “رازفان لوشيسكو” يبحث عن لاعب لمساعدة بافيتيمبي جوميز في الهجوم، وهذا اللاعب هو يونس بلهندة.

Advertisements

وأوضحت “التقني الروماني سوف يتصل بنادي غلطة سراي خلال الأيام المقبلة، وسيحاول إقناع بلهندة بالموافقة على العرض الهلالي”.

وينتهي عقد بلهندة مع الفريق الأصفر والأحمر في عام 2021؛ وقد سجل اللاعب 5 أهداف وصنع هدفين في 25 مباراة هذا الموسم 2020/2019.

كم يكسب بلهندة من جالطة سراي؟

أوضح المصدر التركي إلى أن انتقال بلهندة إلى جالطة سراي من دينامو كييف الأوكراني، كلف خزينته مبلغ 8 مليون يورو، ويحصل المغربي على راتب سنوي قدره 3.5 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يحصد بلهندة على علاوة قدرها 5000 يورو لكل نتيجة فوز في الدوري التركي، والمباريات الأوروبية، و100000 يورو إضافية بعد كل 25 نقطة يحققها غلطة سراي في الدوري.