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محمد صلاح ضمن أعلى الرياضيين دخلاً في العالم

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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احتل نجم الإنجليزي، محمد صلاح، مركزًا متقدمًا بين لاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم لعام 2020 حسب قائمة نشرتها مجلة فوربس الاقتصادية الأميركية.

وتصدّر نجم التنس السويسري، روجر فيدرر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا لعام 2020 بدخل يصل إلى 106.3 مليون دولار.

وأزاحت أزمة نجم كرة القدم ليونيل من القمة، وفقا لتقرير مجلة فوربس السنوي.

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وجاء بعد فيدرر، في المراكز الثاني والثالث الرابع، ثلاثة نجوم كرة القدم هم؛ نجم يوفنتوس “” برصيد (105 ملايين دولار)، وقائد ، ميسي (برصيد 104 ملايين دولار)، والنجم البرازيلي (95 مليون دولار)، ثم لاعب كرة السلة الأميركي، ليبرون جيمس (88 مليون دولار) في قائمة الخمسة الأوائل.

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محمد صلاح

احتل النجم المصري، محمد صلاح المركز 34 عالميًا، والمركز الرابع بين نجوم كرة القدم العالمية، بمداخيل تصل إلى 35 مليون دولار سنويًا.

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول - صور Getty
محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول – صور Getty

ويحصل صلاح على 23 مليون دولار في السنة الواحد كراتب وحوافز حسب مجلة فوربس، فيما يضاف إليهم 12 مليون دولار كدخل من مصادر أخرى، منها عقود الرعاية، إذ أشارت المجلة الأمريكية إلى وجود 5 رعاة للنجم المصري من شركات كبرى.

وتحتل قيمة الإعلان على الحساب الرسمي لنجم منتخب مصر “محمد صلاح” على موقع إنستاجرام للتواصل الاجتماعي المرتبة الثالثة بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث تصل قيمة الإعلان الواحد 165 ألف دولار.

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول – صور Getty

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