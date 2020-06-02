محمد صلاح ضمن أعلى الرياضيين دخلاً في العالم

احتل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مركزًا متقدمًا بين لاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم لعام 2020 حسب قائمة نشرتها مجلة فوربس الاقتصادية الأميركية.

وتصدّر نجم التنس السويسري، روجر فيدرر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا لعام 2020 بدخل يصل إلى 106.3 مليون دولار.

وأزاحت أزمة فيروس كورونا المستجد نجم كرة القدم ليونيل ميسي من القمة، وفقا لتقرير مجلة فوربس السنوي.

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وجاء بعد فيدرر، في المراكز الثاني والثالث الرابع، ثلاثة نجوم كرة القدم هم؛ نجم يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” برصيد (105 ملايين دولار)، وقائد برشلونة، ميسي (برصيد 104 ملايين دولار)، والنجم البرازيلي نيمار (95 مليون دولار)، ثم لاعب كرة السلة الأميركي، ليبرون جيمس (88 مليون دولار) في قائمة الخمسة الأوائل.

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محمد صلاح

احتل النجم المصري، محمد صلاح المركز 34 عالميًا، والمركز الرابع بين نجوم كرة القدم العالمية، بمداخيل تصل إلى 35 مليون دولار سنويًا.

ويحصل صلاح على 23 مليون دولار في السنة الواحد كراتب وحوافز حسب مجلة فوربس، فيما يضاف إليهم 12 مليون دولار كدخل من مصادر أخرى، منها عقود الرعاية، إذ أشارت المجلة الأمريكية إلى وجود 5 رعاة للنجم المصري من شركات كبرى.

وتحتل قيمة الإعلان على الحساب الرسمي لنجم منتخب مصر “محمد صلاح” على موقع إنستاجرام للتواصل الاجتماعي المرتبة الثالثة بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث تصل قيمة الإعلان الواحد 165 ألف دولار.