فاسكيز يرى أن هناك حل واحد ليتفوق ريال مدريد على برشلونة

أوصى مهاجم ريال مدريد “لوكاس فاسكيز” زملائه بضرورة الاعتقاد بأن كل مباراة متبقية في الدوري الإسباني، يجب أن يُنظر إليها الفريق الملكي على أنها مباراة نهائية، لا بديل فيها عن الفوز
ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة متصدر الليجا، وبقي 11 مباراة في المسابقة، التي ستعود بداية من يوم 11 يونيو المقبل.
وصرح فاسكيز لوسائل الإعلام قائلاً “لدينا 11 مباراة نهائية متبقية، هذه هي الطريقة التي نراها بها، آمل أن نتمكن من الحصول على 11 انتصارًا للفوز بلقب الدوري الإسباني، هدفنا منذ بداية الموسم هو تحقيق اللقب والانتصار في كل مباراة، وسنواصل السعي وراء هذا الهدف”.
وشهد يوم الاثنين أول حصة تدريبية “جماعية” للوس بلانكوس، منذ العودة إلى التدريبات بعد الحظر بفعل فيروس “كورونا“، ويشعر فاسكيز بأنه وزملائه يقدمون قدر المستطاع كل ما لديهم في التدريبات.
وتابع في هذا الصدد قائلاً “نفعل كل ما علينا فعله، وهو التدريب معًا من أجل دفع أنفسنا إلى الحد الأقصى عند عودة المنافسة، العمل الجسدي مهم جدًا، كما هو الجانب العقلي، أعتقد أننا سنعود إلى العمل في حالة جيدة”.
يذكر أن مباراة ريال مدريد الأولى منذ التوقف حدد لها يوم 14 يونيو المقبل، عندما يستضيفون إيبار في استاد “ألفريد دي ستيفانو”، الذي تم اللجوء له بدلاً من السنتياجو بيرنابيو.
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