مَن تغير؟ شاهد نجوم ريال مدريد قبل وبعد العودة للتدريبات

عاد نجوم فريق ريال مدريد للمرة الأولى منذ مدة إلى التدريبات الجماعية، وتحديدًا لأول مرة بعد غياب 81 يوماً من آخر مران جماعي لهم في 12 مارس الماضي، قبل أن يتوقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا.

واستطاع المدرب “زين الدين زيدان” أخيرًا الاعتماد على جميع لاعبيه المتاحين في مران واحد، بعد عدة أيام من التدريبات الفردية، ثم أعقبتها التدريبات من مجموعات صغيرة، والآن مجموعة واحدة قبل مباراة الفريق القادمة في الدوري الإسباني، التي تحدد موعدها رسمياً في 14 يونيو أمام إيبار.

وبدأ اللاعبون المران صباح اليوم الاثنين بتدريبات بدنية شاقة ثم التدريب بالكرة بشكل منفرد ولاحقاً في مجموعة قبل أن تنتهي الحصة بمباراة بين الفريق بأكمله 12 لاعباً ضد 12.

وكانت جماهير اللوس بلانكوس متلهفة من أجل رؤية مقاطع فيديو للحصة الأولى، للتعرف على حالة النجوم، والوضع البدني لكل لاعب، وجاءت النتائج مبشرة بعض الشيء، نتيجة متابعة أخصائيين في التغذية واللياقة البدنية لحالة كل لاعب أثناء فترات الحجر.

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وخلال التقرير التالي سوف نستعرض صور لأهم نجوم الملكي قبل وبعد العودة للتدريبات ..

إدين هازارد

كانت جماهير ريال مدريد تريد الاطمئنان على وضعية البلجيكي بعد العودة، ولا سيما بعد تاريخه مع الأجازات، حين كان لاعبًا لتشيلسي، ولكن من الجيد لهم هذه المرة ظهر هازارد بشكل جيد ولائق.

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وصرح صاحب الـ28 عامًا أثناء الحجر بأنه لا يستطيع مقاومة الطعام، ودومًا حين يشم رائحة في المطبخ لا يتوقف عن الأكل، ولكنه محظوظ بجسده الذي يهضم الدهون بشكل سريع، وكما يكسب الوزن بسهولة يفقده كذلك.

كريم بنزيمة

اعترف هدّاف ريال مدريد أنه اهتم بالبنية العضلية خلال فترة التوقف الأخيرة، وكانت أغلب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حساباته له وهو يحمل أوزانًا، سواء في منزله أو في الصالة الرياضية الملحقة بالمنزل المثير للاهتمام.

وظهرت النتيجة واضحة على ذراعي الفرنسي لدى عودته في نهاية شهر مايو لمقر تدريبات ريال مدريد، حيث باتت بنيته الجسدية والعضلية أقوى وأثقل، وسنرى خلال المباريات القادمة إن كانت ستؤثر على لياقته أم لا.

سيرجيو راموس

كان قائد النادي الملكي هو أكثر لاعب ظهر عليه التحول، والاهتمام بجسده في تلك الفترة، حيث لم يتوقف عن نشر الصور والفيديوهات له، أثناء التدرب في المنزل، وبالفعل وجدت جماهير الميرنجي النتيجة سريعًا.

وفور عودته للتدريبات الفرية بدا الفارق واضحًا بين راموس والبقية، لاعب بلياقة عالية جسد رياضي مميز، قوام مثالي وعضلات مشدودة، وكأنها لم تسترح يومًا.