تقرير | 15 لاعبًا ضمن اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2020

عاشت جماهير عملاق إسبانيا ريال مدريد على نسمات خطط “تعاقدية” كبيرة لهذا الصيف، قبل ظهور فيروس “ كورونا ” على الساحة، حيث كانت أولوياتهم في سوق الانتقالات تقوية عدة مراكز، وإضافة مهاجم قوي إلى التشكيلة، ولكن تم تعليق هذه الصفقات الآن.

وكان النجم الصاعد بسرعة الصاروخ “إيرلينج هالاند” من بين هؤلاء الذين جذبوا اهتمام اللوس بلانكوس، لكن سيتعين عليهم الانتظار قبل ضمه إلى فرصة أخرى مناسبة، وفق تقديرات الصحف العاصمية، وأبرزها “ماركا”.

وقبل الاستقرار على النرويجي، كان هناك أكثر من مهاجم مرشح للريال من ضمنهم نجم ليفربول “ساديو ماني“، الذي عبر زيدان عن إعجابه به على الملأ، وكذلك الهدف الدائم في السنوات الأخيرة “كيليان مبابي”.

ولكن يبدو أن جوهرة الكرة الفرنسية لن يرحل عن باريس سان جيرمان في أقرب فرصة، وبات على وشك تجديد عقده هناك، والحصول على راتب قيمته 35 مليون يورو سنويًا، ليصبح ثالث أعلى اللاعبين أجرًا على مستوى العالم، متساويًا مع زميله “نيمار جونيور”.

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وأظهر صاحب الـ21 عامًا أنه يعشق ريال مدريد منذ نعومة أظافره، حيث عبّر أكثر من مرة أن أسطورته كان الثنائي “كريستيانو رونالدو” و”زين الدين زيدان”، وبات من المرجح أنه سيلعب بالقميص الملكي في يوم من الأيام.

وأصبح من الوارد ألا ينفق الريال على صفقات في صيف 2020، على غرار الأندية الأخرى، فقد ريال مدريد الكثير من مصادر إيراداته، من مبيعات التذاكر إلى جولات المتاحف، لكن مجلس إدارة النادي يبحث عن حلول حاليًا.