تقرير | 15 لاعبًا ضمن اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2020

ولكن يبدو أن جوهرة الكرة الفرنسية لن يرحل عن باريس سان جيرمان في أقرب فرصة، وبات على وشك تجديد عقده هناك، والحصول على راتب قيمته 35 مليون يورو سنويًا، ليصبح ثالث أعلى اللاعبين أجرًا على مستوى العالم، متساويًا مع زميله “نيمار جونيور”.
وأظهر صاحب الـ21 عامًا أنه يعشق ريال مدريد منذ نعومة أظافره، حيث عبّر أكثر من مرة أن أسطورته كان الثنائي “كريستيانو رونالدو” و”زين الدين زيدان”، وبات من المرجح أنه سيلعب بالقميص الملكي في يوم من الأيام.
وأصبح من الوارد ألا ينفق الريال على صفقات في صيف 2020، على غرار الأندية الأخرى، فقد ريال مدريد الكثير من مصادر إيراداته، من مبيعات التذاكر إلى جولات المتاحف، لكن مجلس إدارة النادي يبحث عن حلول حاليًا.
إليكم قائمة بـ15 لاعبًا ضمن اهتمامات ريال مدريد
- أونيني نديدي – ليستر سيتي
- إدوارد كامفينجا – ستاد رين
- إيرلينج هالاند – دورتموند
- كاي هافيرتز – باير ليفركوزن
- ميلان سكرينيار – الإنتر
- بول بوجبا – مانشستر يونايتد
- دوني فان دي بيك – أياكس
- جوليان برانت – دورتموند
- دافيد ألابا – بايرن ميونخ
- إدين دجيكو – روما
- مارسيلو بروزوفيتش – الإنتر
- جيانلويجي دوناروما – ميلان
- ساديو ماني – ليفربول
- كيليان مبابي – باريس سان جيرمان
- نجولو كانتي – تشيلسي
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