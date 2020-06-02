مرتضى منصور يتودد لرئيس الأهلي “محمود الخطيب” عبر فيسبوك

تودد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” لرئيس الأهلي “محمود الخطيب” عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، مساء اليوم الاثنين 1-6-2020، حين تمنى الشفاء العاجل لحفيده.

وتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لحفيد محمود الخطيب في بادرة طيبة قد تقلل حدة الخلافات بين إدارتي الزمالك والاهلي، والتي تأججت بداية الشهر الماضي بسبب ضغط الزمالك على اللجنة الخماسية المسؤولة عن الاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء الموسم الحالي 2020/2019، وهو ما يرفضه الأهلي شكلاً وموضوعًا.

وتوترت العلاقات أكثر بين الاهلي والزمالك بسبب نية مرتضى منصور تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” من أجل اثبات أحقية الزمالك في الحصول على لقب بطل القرن في أفريقيا، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ “بطل القرن الحقيقي“.

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وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي في فيسبوك “يتمنى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشفاء العاجل لحفيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي“.

في سياق متصل، قام رئيس الزمالك بتعليق لافتات ضخمة داخل مقر النادي كتب عليها: “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والألقاب 9، وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

وكان عضو إدارة الاهلي محمد سراج الدين قد وصف مرتضى منصور بـ”الفيروس” المحلي، ردا على هجومه المتكرر على المجلس.

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