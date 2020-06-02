تركي آل الشيخ: في الأهلي يقومون ببطولات وهمية!

وجه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ” برسالة إلى إدارة النادي الأهلي وصفها بـ”قبل الأخيرة”، تحدث فيها عن عودته لرئاسة النادي الشرفية عقب خلافه مع الرئيس “محمود الخطيب“.

وكشف تركي آل الشيخ عن سبب تقدمه باستقالته من منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه فعل ذلك حبًا في النادي الذي يعشقه منذ الصغر.

واندلعت شرارة الخلافات بين تركي آل الشيخ وإدارة الاهلي في عهد محمود الخطيب، عندما تدخل الأول في ملف تجديد صانع الألعاب عبد الله السعيد، لترد الإدارة بعرض اللاعب للبيع وهو ما اغضب الوزير السعودي، لتبدأ المشاكل بين الطرفين رغم تدخل بعض الوسطاء على مدار عامي 2019 و2020 لحل الأزمات المتفاقمة.

وشدد تركي آل الشيخ خلال تصريح جديد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على أنه لم يتعامل مع أمور النادي الأهلي بصفته وزيرًا في السعودية، لكنه تعامل كمحب وكمشجع متعصب للفريق منذ الصغر.

ونجحت المساعي في رأب الصدع، وعادت علاقة تركي آل الشيخ وإدارة الاهلي يغلفها الهدوء، منذ أشهر قليلة، عقب قيامه بزيارة محمود الخطيب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

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وقال رئيس شرف الأهلي أنه لم يسع للعودة إلى الرئاسة الشرفية مجددًا، لكن محمود الخطيب هو من طلب منه ذلك، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة بهدف خدمة النادي، لكن سرعان ما عادت نفس المشاكل القديمة.

ويرى تركي آل الشيخ أن هناك بعض أعضاء مجلس إدارة الاهلي “لم يرحبوا بعودته من جديد”، واصفًا ما يقومون به في الوقت الراهن مُجرد “بطولات وهمية”.

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واشتبك عضو إدارة الاهلي محمد سراج الدين مع تركي آل الشيخ من خلال تغريدات متبادلة شهدت خروج عن النص من الطرفين، وتسببت في اشتعال الموقف، وتهديد كل منهما الآخر باللجوء إلى القضاء المصري.

وأنهى مالك ألميريا الإسباني تصريحاته متسائلا: “لماذا طُلب مني العودة إلى النادي؟ ولماذا لم تقبل الإدارة استقالتي التي تقدمت بها حتى الآن؟”.