عادت الحياة إلى كرة القدم في سوريا يوم الخميس الماضي 28-5-2020 بعد فترة توقفت دامت لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، وواصل نادي تشرين محافظته على صدارة جدول ترتيب الدوري السوري.

وبدأت مباريات الدوري السوري في مرحلة ما بعد كورونا بمباراة بين الفتوة والوثبة، انتهت بفوز الزوار بنتيجة 1-4، وشهدت تسجيل رباعي الوثبة “هادي المصري وسعد أحمد وعبد الأله حفيان ومحمد وائل الرفاعي”.

وفي اليوم التالي، الجمعة 29 مايو 2020، لعبت 6 مباريات في نفس التوقيت، على الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، لعل أهمها كان بين الاتحاد والشرطة، وانتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون رد سجلهما محمد الأحمد نوري وأحمد الأحمد.

: بالفيديو | الجمهور يشهد استئناف الدوري السوري على الأسطح

وسقط رابع جدول ترتيب الدوري السوري “الجيش” في فخ التعادل الإيجابي على ملعب نادي تشرين “الباسل” بنتيجة 2/2، وسجل كل من نديم صباغ وكمال حميشة لتشرين، بينما سجل محمد الواكد وورد سلامة هدفي الجيش.

إليكم جدول ترتيب الدوري السوري بعد الجولة 17 “الأولى بعد كورونا”

تشرين: 40 نقطة

الوثبة: 36 نقطة

حطين: 33 نقطة

الجيش: 31 نقطة

الاتحاد: 29 نقطة

الوحدة: 27 نقطة

الكرامة: 25 نقطة

الشرطة: 22 نقطة

الطليعة: 21 نقطة

النواعير: 16 نقطة

الفتوة: 15 نقطة

الساحل: 12 نقطة

جبلة: 9 نقاط

الجزيرة: 6 نقاط

فيديو أهداف مباراة لايبزج وكولن في الدوري الألماني

ظهير برشلونة يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي

ما هو برنامج كرة القدم من أجل الصداقة؟

شركة “غازبروم” تُطلق الموسم الثامن من برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة”

بعد أكثر من 80 يومًا .. نجوم ريال مدريد يخوضون أول حصة تدريبية “جماعية”

قرار رسمي باستئناف الدوري الجزائري

الكاف يقرر استئناف دوري الأبطال والكونفدرالية ويعلن المواعيد المقترحة