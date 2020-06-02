شاهد مع موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة لايبزج وكولن في الدوري الألماني، في آخر مباريات الجولة ال29، على ملعب نادي كولن “رهين إنيرجي ستاديون”، مساء اليوم الاثنين الأول من يونيو 2020.

قفز فريق لايبزيج الى المركز الثالث فى ترتيب جدول البوندسليجا بعدما تغلب على مضيفه فريق كولن بنتيجة 4-2، ووصل الى النقطة 58 بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني فريق بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد فريق كولن عند النقطة 34 فى المركز الحادي عشر.

افتتح اهداف المباراة فريق كولن فى الدقيقة (7) عن طريق اللاعب جون كوروديا، من متابعة جميلة بعد تسديدة ارتدت من القائم الأيمن للايبزج. ثم تدارك لايبزيج التعادل فى الدقيقة (20) من خلال اللاعب باتريك ستشيك، من رأسية نموذجية من اللاعب التشيكي بعد تلقيه عرضية من الظهير الأيسر الإسباني “أنخيلنو” المعار من مانشستر سيتي. وفى الدقيقة (38) سجل اللاعب كريستوفر نكونكو هدف التقدم للايبزج بعد تلقيه تمريرة في العمق الدفاعي مذهلة مذهلة من لايمير. فى الشوط الثاني أضاف هداف فريق لايبزج “تيمو فيرنر” الهدف الثالث بالدقيقة (50)، بعد انفراد صريح بحارس كولن بفضل تمريرة طولية وصلته من جولاسي، ورفع فيرنر رصيده الى 25 هدف بفارق 4 اهداف عن متصدر ترتيب جدول هدافي الدوري روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ29 هدف. وفى الدقيقة (55) قلص فريق كولن النتيجة بواسطة اللاعب البديل “أنتوني موديست”، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ذهبت صعبة على حارس مرمي لايبزيج. وبعد دقيقتين فقط من هدف كولن عزز أولمو تقدم لايبزج ووسع الفارق مرة اخري بعد ان صوب كرة من على خط الـ 18 لمنطقة الجزاء لتذهب على أقصى يسار حارس كولن لتصبح النتيجة 2-4. Advertisements إليكم فيديو أهداف مباراة لايبزج وكولن في الدوري الألماني

الهدف الأول كولن 1-0