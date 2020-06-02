ظهير برشلونة يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية تقريراً تحدثت به عن قرب الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو من الانتقال إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة المقربة من النادي الإسباني أنّ الأسبوع القادم سيكون حاسماً بشأن اتفاق مانشستر سيتي وبرشلونة على قيمة الصفقة، خاصة بعدما أعطى سيميدو الضوء الأخضر للرحيل إلى إنجلترا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مانشستر سيتي حاول إدخال البرتغالي الآخر جواو كانسيلو في المفاوضات لكن بطل الليجا يريد أن يكون المقابل مادياً خالصاً، خاصة وأن المبلغ قد تصل قيمته إلى 35 مليون جنيه إسترليني.

كان برشلونة قد سبق وحدد مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن لاعبه، ولكن وافق على تخفيض المبلغ تماشيا مع الأزمة الإقتصادية التى تعانيها الأندية في الوقت الحالي، جراء توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وطرح اسم سيميدو في الكثير من الصفقات التبادلية التي تحدثت عنها الصحف خلال الأسابيع الفائتة، إذ تؤكد التقارير الواردة اليوم أنّ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يفضل الانتقال إلى إنجلترا أكثر من إيطاليا بعدما زجّ اسمه بإنتر ويوفنتوس.

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