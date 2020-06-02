ما هو برنامج كرة القدم من أجل الصداقة؟

برنامج كرة القدم من أجل الصداقة هو برنامج اجتماعي دولي للأطفال يقام سنويًا من أجل توحيد أطفال العالم في إطار من الحب والود والسلام.

المشاركون الرئيسيون في برنامج كرة القدم من أجل الصداقة من الفتيان والفتيات بعمر 12 عامًا فقط، بمن فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هؤلاء الصغار الذين يمثلون مختلف البلدان والثقافات حول العالم، يتحدون في آن واحد بفضل كرة القدم، ومنهم مَن يكون في فرق مختلطة، ويتعلمون اللعب في فريق واحد.

أما الصغار أصحاب مواهب الصحافة فيغطون فعاليات البرنامج ضمن المركز الدولي للصحافة للأطفال ويقومون بتعزيز قيم الإنسان العالمية.

وعلى مدار سبعة مواسم مضت، شارك أكثر من 6000 طفل من 211 دولة ومنطقة حول العالم، ضمن الفعاليات النهائية لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة.

ووصل عدد المشاركين في الأحداث الرياضية والتعليمية والبيئية لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين شخص.

: شركة “غازبروم” تُطلق الموسم الثامن من برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة”

وخلال عام 2019، سجل المشاركون في برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة” رقمًا قياسيًا، سُجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث أقيم أكبر تدريب متعدد الجنسيات في عالم كرة القدم على مر التاريخ أكثر حتى من بطولة كأس العالم للكبار.

وفي عام 2020، سيكون الموسم الجديد عبر الإنترنت بالكامل “أونلاين”. ولأول مرة في التاريخ ستقام بطولة كرة القدم عالمية على المنصة الرقمية لكرة القدم من أجل للصداقة، حيث سيتنافس 32 فريقًا، وكل فريق يتألف من فتيان وفتيات، يبلغون من العمر 12 عامًا وهم من بلدان مختلفة، وقدرات بدنية مختلفة و يتحدثون لغات مختلفة.

معلومات عن كرة القدم من أجل الصداقة

يتم تنفيذ البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال “كرة القدم من أجل الصداقة” من قبل شركة غازبروم منذ عام 2013.

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القيم الأساسية التي يروج لها المشاركون في البرنامج هي: الصداقة، المساواة، العدالة، الصحة، السلام، الوفاء، النصر، التقاليد والشرف.

يحظى برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة” بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، FIFA واللجنة الأولمبية الدولية واتحادات كرة القدم من مختلف البلدان، بالإضافة إلى دعم خاص من المؤسسات الخيرية الدولية التي ترعى بالأطفال، فضلاً عن دعم أشهر الرياضيين المشهورين وأندية كرة القدم الرائدة في العالم.

على مدى المواسم السبعة الماضية، جمع البرنامج أكثر من 6 آلاف مشارك واكتسب أكثر من 5 ملايين مؤيد في العالم، بما في ذلك الرياضيين المشهورين والفنانين والسياسيين.

حصل برنامج كرة القدم من أجل الصداقة على 47 جائزة دولية ووطنية،

بما في ذلك لقب ®GINNESS WORLD RECORDS للدورة التدريبية متعددة الجنسيات لكرة القدم في التاريخ.

الصفحات الرسمية للبرنامج:

مواد الصور والفيديو لوسائل الإعلام: http://media.footballforfriendship.com

القناة الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

القناة الرسمية على يوتيوب: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

القناة الرسمية على تويتر: https://twitter.com/f4fprogramme