محمد سراج يقبل تحدي تركي آل الشيخ ويوجه 5 رسائل

أعلن عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج، قبوله التحدي “القانوني” الذي لوح باللجوء اليه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

وظهر محمد سراج عبر مقطع فيديو مصور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجه من خلاله 5 رسائل.

ووجه محمد سراج رسالته الأولى إلى جمهور النادي الأهلي، حيث حرص على توجيه الشكر له بعدما أظهر دعما قويا له خلال أزمته الأخيرة مع تركي آل الشيخ، مشددا على أنه جمهور عظيم للغاية.

واشتبك محمد سراج وتركي آل الشيخ من خلال تغريدات متبادلة، شهدت بعض السباب والخروج على النص من كليهما، حيث وصف عضو الاهلي الوزير السعودي بـ”القواد” ردا على اهانته له ووصفه بـ”الهلفوت”.

وتضمنت الرسائل الأخرى شكر من محمد سراج إلى زملائه وتلاميذه بالجامعة الأمريكية، وأيضا بعض السعوديين، الذين دعموه في خلافه مع تركي آل الشيخ.

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وشدد سراج على أنه لم يقصد الإساءة إلى زملائه في إدارة الأهلي، عندما قال أن عينه ليست “مكسورة”، لكنه كان يقصد بحديثه بعض مسؤولي الأندية الأخرى الذين يتشدقون بالمبادئ وهم “عينهم مكسورة”.

وتعرض محمد سراج لانتقادات عنيفة من جانب رئيس الزمالك مرتضى منصور، بسبب اشتباكه مع تركي آل الشيخ، حيث رفض منصور الاساءة إلى رئيس شرف الاهلي.

وأنهى محمد سراج تصريحاته، مشددا على أنه ثابت على موقفه ولن يتراجع عنه، متوعدا تركي آل الشيخ بتقديم عدة شكاوي ضده إلى السطات المصرية بعدما أهانه هو ووالده.

وكان المحامي الخاص بتركي آل الشيخ قد أعلن تقديمه شكوى رسمية ضد محمد سراج لدى النائب العام المصري، متهما إياه بسب الوزير السعودي.

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