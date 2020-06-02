شركة “غازبروم” تُطلق الموسم الثامن من برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة”

أعلنت شركة “غازبروم” إطلاقها للموسم الثامن من برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة” لعام 2020، وهو برنامج اجتماعي دولي للأطفال.

وسيتم تنظيم الفعاليات النهائية من كرة القدم من أجل الصداقة خلال شهر ديسمبر 2020، على أن تقام بشكل رقمي جديد عبر الإنترنت، تماشيًا مع الظروف الراهنة التي يَمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد19” الذي لم يُكتشف له لقاح بعد.

وستجمع المنصة الرقمية لكرة القدم من أجل الصداقة أكثر من 10 آلاف لاعبًا من جميع الأعمار من أكثر من 100 دولة.

ومن المنتظر أن تصبح المنصة، هي المساحة الافتراضية الفريدة الأساسية لمسابقات الأطفال الدولية، بالإضافة إلى أنها ستوجد ملعبًا، يمكن لأي شخص التمرن من خلاله، والانضمام إلى فرق دولية مختلطة وممارسة اللعبة المفضلة ضمن تنسيق “كرة القدم من أجل الصداقة” وكل هذا من دون مغادرة المنزل!.

ما هو برنامج كرة القدم من أجل الصداقة؟

كرة القدم من أجل الصداقة هو برنامج اجتماعي دولي للأطفال يقام سنويًا من أجل توحيد أطفال العالم في إطار من الحب والود والسلام.

المشاركون الرئيسيون في برنامج كرة القدم من أجل الصداقة من الفتيان والفتيات بعمر 12 عامًا فقط، بمن فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هؤلاء الصغار الذين يمثلون مختلف البلدان والثقافات حول العالم، يتحدون في آن واحد بفضل كرة القدم، ومنهم مَن يكون في فرق مختلطة، ويتعلمون اللعب في فريق واحد.

أما الصغار أصحاب مواهب الصحافة فيغطون فعاليات البرنامج ضمن المركز الدولي للصحافة للأطفال ويقومون بتعزيز قيم الإنسان العالمية.

وعلى مدار سبعة مواسم مضت، شارك أكثر من 6000 طفل من 211 دولة ومنطقة حول العالم، ضمن الفعاليات النهائية لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة.

ووصل عدد المشاركين في الأحداث الرياضية والتعليمية والبيئية لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين شخص.

وخلال عام 2019، سجل المشاركون في برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة” رقمًا قياسيًا، سُجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث أقيم أكبر تدريب متعدد الجنسيات في عالم كرة القدم على مر التاريخ أكثر حتى من بطولة كأس العالم للكبار.

وفي عام 2020، سيكون الموسم الجديد عبر الإنترنت بالكامل “أونلاين”. ولأول مرة في التاريخ ستقام بطولة كرة القدم عالمية على المنصة الرقمية لكرة القدم من أجل للصداقة، حيث سيتنافس 32 فريقًا، وكل فريق يتألف من فتيان وفتيات، يبلغون من العمر 12 عامًا وهم من بلدان مختلفة، وقدرات بدنية مختلفة و يتحدثون لغات مختلفة.

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ديوغو نيتو – مدير قسم المسؤولية الاجتماعية لمنتخب البرازيل

قال مدير قسم المسؤولية الاجتماعية لمنتخب البرازيل (ديوغو نيتو) في تصريحات للمكتب الإعلامي في شركة غازبروم “كان برنامج كرة القدم من أجل الصداقة مفتوحًا دائمًا أمام المشاركين من ذوي القدرات البدنية المختلفة. أما ظهور المنصة الرقمية كرة القدم من أجل الصداقة فسوف يساهم في تحقيق الهدف الرئيس للمشروع وهو توحيد الناس من جميع أنحاء العالم، ومنحهم الفرصة ليجدوا أنفسهم في ملعب كرة القدم وتجربة مشاعر لا تصدق مع أصدقاء جدد. ”

رينيه لامبريشت – مشارك في برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة” من سلوفينيا:

قال مشارك من سلوفينيا ويُدعى رينيه لامبريشت للمكتب الإعلامي في شركة غازبروم “لقد شاركت في البرنامج منذ عدة سنوات. هذه تجربة رائعة جدا. وبفضلها وجدت أصدقاء في جميع أنحاء العالم. لقد أسعدتنا أخبار انطلاق الموسم الثامن، حتى عندما نكون في بلدان مختلفة. متأكد من أننا سنجتمع مرة أخرى ونلعب كرة القدم بأمان “.

معلومات عن برنامج كرة القدم من أجل الصداقة

يتم تنفيذ البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال “كرة القدم من أجل الصداقة” من قبل شركة غازبروم منذ عام 2013.

القيم الأساسية التي يروج لها المشاركون في البرنامج هي: الصداقة، المساواة، العدالة، الصحة، السلام، الوفاء، النصر، التقاليد والشرف.

يحظى برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة” بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، FIFA واللجنة الأولمبية الدولية واتحادات كرة القدم من مختلف البلدان، بالإضافة إلى دعم خاص من المؤسسات الخيرية الدولية التي ترعى بالأطفال، فضلاً عن دعم أشهر الرياضيين المشهورين وأندية كرة القدم الرائدة في العالم.

على مدى المواسم السبعة الماضية، جمع البرنامج أكثر من 6 آلاف مشارك واكتسب أكثر من 5 ملايين مؤيد في العالم، بما في ذلك الرياضيين المشهورين والفنانين والسياسيين.

حصل برنامج كرة القدم من أجل الصداقة على 47 جائزة دولية ووطنية،

بما في ذلك لقب ®GINNESS WORLD RECORDS للدورة التدريبية متعددة الجنسيات لكرة القدم في التاريخ.

الصفحات الرسمية للبرنامج:

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