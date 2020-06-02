رياضة | الأهلي يغرم عاشور بسبب مباراة اعتزاله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يغرم عاشور بسبب مباراة اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الأهلي المصري أعلن عن تغريم نجم وقائد الفريق حسام عاشور وذلك بسبب ظهوره وتصريحاته عبر وسائل الإعلام بشأن مباراة اعتزاله بدون الحصول على إذن مسبق.

وقدم سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي ما جاء من تصريحات على لسان قائد الفريق إلى لجنة التخطيط من أجل اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنه.

وكان حسام عاشور قك هاجم إدارة الأهلي عبر أكثر من فيديو مصور على مواقع التواصل الإجتماعي منتقدًا البطء في الموافقة على إنهاء الاتفاق بشأن مباراة اعتزاله مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي على الرغم من تكفله بكل شيء.

وأصدر سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي قرار قبل أسبوعين منع فيه لاعبي الفريق من التحدث في جميع وسائل الإعلام بعد منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي في فترة توقف النشاط بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.