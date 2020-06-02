رياضة | برشلونة يرفض طلب نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض طلب نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض برشلونة طلب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بشأن استكمال فترة تأهيله من إصابته وعودته للملاعب.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ديمبلي خضع لعملية جراحية في 11 فبراير الماضي بعد أن عانى من تمزق في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ديمبلي طلب من برشلونة السماح له باستكمال المرحلة النهائية من عملية تعافيه من الإصابة في مستشفيات قطر.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني نصح النجم الفرنسي بالبقاء في برشلونة والحصول على متابعة طبية مستمرة بدلًا من السفر إلى قطر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل على الرغم من أن اسمه ارتبط بالرحيل عن النادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن توقف الموسم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ساعد النجم الفرنسي على منحه المزيد من الوقت إلا أنه من غير المتوقع أن يشارك في المباريات المتبقية هذا الموسم.