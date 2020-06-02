رياضة | تعرف على موقف سموحة من التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف سموحة من التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن عقده جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "اتخذنا إجراءات إحترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه".

وأضاف: "وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة".