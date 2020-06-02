رياضة | رئيس نادي لاس بالماس يطالب بحضور الجماهير لمتابعة مباريات الليجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس نادي لاس بالماس يطالب بحضور الجماهير لمتابعة مباريات الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم 11 يونيو القادم ، بمواجهة قوية تجمع ريال بيتيس ونظيره إشبيلية، بالإضافة إلى الدرجة الثانية، بعد توقف استمر لفترة

رئيس نادي لاس بالماس يطالب بحضور الجماهير لمتابعة مباريات الليجا

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ووفقا لتقارير صحفية إسبانية اليوم فإن رئيس نادي لاس بالماس يريد السماح للجماهير بالحضور لمتابعة المباريات في ملعب جران كاناريا عند استئناف الليجا.

وقال رئيس نادي لاس بالماس في تصريحات له: "يمكننا أن نصبح الملعب الوحيد في الدوريات الرئيسية، الذي يعود للعب مرة أخرى مع وجود الجماهير في المدرجات".

وكانت الحكومة الإسبانية سمحت للأندية باستئناف تدريباتها الجماعية بداية من الأول من يونيو الجاري استعدادا لمباريات الليجا المقرر استئنافه يوم 11 يونيو المقبل.