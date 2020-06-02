رياضة | الكشف عن مصير حسام حسن مع سموحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مصير حسام حسن مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح حسام حسن مهاجم فريق سموحة أحد أبرز اللاعبين الذى يرغب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن تمسكه بحسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، مشددا على حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة.

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وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "بالطبع لا أستطيع الاستغناء عن حسام حسن، لأن نادى سموحة يفكر فى خوض بطولة أفريقية فى الموسم المقبل لذلك نحتاج لخدماته فى صفوف الفريق".

وأضاف: "لن افرط في حسام حسن ورحيله عن سموحة مرفوض في الوقت الراهن، لكن القرار الأخير في يد مجلس إدارة النادي".