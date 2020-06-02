رياضة | نجم الزمالك يكشف كواليس تدريباته في الحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يكشف كواليس تدريباته في الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن كواليس التدريبات الفردية للفريق من المنزل خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود حمدي الونش في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأنه يؤدي تدريبات اللياقة البدنية داخل منزله في ظل فترة توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف :" كلل الله جهودنا جميعاً بتتويجي فبراير، ونجحنا جميعا في اعادة النادي لمكانته المرموقة، مجهود الفريق ككل على مدار الموسم جنينا ثماره بالحصول على لقبي السوبر الصري والأفريقي".

وأنهى حديثه قائلاً:" أشكر قناة الزمالك على الاحتفال بعيد ميلادي".