رياضة | مانويل جوزيه يكشف عن دور جماهير الأهلي في مباريات الفريق الصعبة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانويل جوزيه يكشف عن دور جماهير الأهلي في مباريات الفريق الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، عن الدور الهام الذي تلعبه الجماهير في دعم ومساندة اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الإنتصارات في مباريات كرة القدم، والتأثير السلبي لغياب الجمهور عن المباريات.

أكد "جوزيه" في تصريحات عبر شبكة "LUSA" البرتغالية على أهمية تواجد الجماهير في مدرجات كرة القدم لدعم اللاعبين وتحفيزهم للأداء بشكل أقوي وأفضل وتحقيق الانتصارات، مؤكدًا أن غياب الجمهور يمنح بعض الراحة للاعبي الفرق المنافسة خلال المباريات المختلفة.

وأشار مدرب الأهلي السابق أن الحضور الجماهيري الكبير والذي يصل أحيانًا لـ 100 ألف مشجع يحرصون على التواجد في وقت مبكر قبل المباريات، هذا الأمر يبث الرعب في قلوب المنافسين خلال المباريات، خاصة وأن كرة القدم لعبة تسيطر عليها مشاعر الحب سواء للعبة نفسها أو اللاعبين والفرق.

دور جمهور الأهلي في مباريات الفريق الصعبة

وتطرق المدرب البرتغالي للحديث عن بعض المباريات الهامة خلال قيادته للأهلي والتي لعب الجمهور دورًا رئيسيًا خلالها وكان لهم تأثيرًا بهذه المباريات سواء كان هذا التأثير سلبيًا بسبب غياب الجمهور، أو إيجابيًا في حضورهم ودعمهم للفريق.

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وتحدث "جوزيه" عن مباراة المصري والأهلي في فبراير 2012 والتي شهدت مذبحة لجماهير القلعة الحمراء راح ضحيتها 72 من مشجعي الفريق الأهلاوي حيث قال: " الشرطة كانت تسيطر بشكل كامل على ملعب المباراة ونجحت في منع الجمهور من الوصول لحافلة اللاعبين رغم انتشارهم بشكل مكثف والوضع كان صعبًا للغاية".

وأضاف: " في مباراة أخري ضد غزل المحلة وكان يلعب الأهلي بدون الجمهور تنفيذًا لعقوبة على الفريق الشغب في المباراة السابقة أمام الزمالك، حققنا فوزًا متواضعًا 2-1 ولم نقدم الأداء والمستوي المنتظر بسبب غياب الجمهور، وكانت المباراة بدون حافز لتقديم أداء أفضل بسبب الغياب الجماهيري".

وأكد المدرب البرتغالي أن الجمهور يلعب دورًا هامًا في المباريات، مشيرًا إلي أن اللاعب عندما يفقد الكرة يكون الجمهور الحافز والداعم له لبذل أقصي جهد لاستعادته مجددًا والعمل من أجل قيادة الفريق نحو تحقيق الانتصار.

تعليق "جوزيه" عن منع الجمهور من حضور المباريات بسبب "كورونا"

وأشار أن غياب الجمهور يزيد مهام المديرالفني الذي يحاول التركيز على الجانب النفسي للاعبين لمحاولة تعويض نقص الدوافع بالمباراة والذي كان يقدمه لهم المشجعين، مؤكدًا أن هناك لاعبين يتأثرون سواء في غياب أو حضور الجمهور، وذلك يكون وفقًا لشخصية اللاعبين.

أكد في ختام تصريحاته أن غياب الجمهور عن مباريات كرة القدم في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا هو أفضل قرار في الوضع الحالي، حيث يشكل حضور الجماهير للمباريات خطورة كبيرة عليهم وعلى جميع المتواجدين في الملعب.