رياضة | بيريز: ريال مدريد سيخوض مبارياته في الدوري على ملعب دي ستيفانو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيريز: ريال مدريد سيخوض مبارياته في الدوري على ملعب دي ستيفانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن فريقه سيخوض مبارياته المتبقية في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب الفريدو دي ستيفانو وليس سانتياجو برنابيو.

وفي رسالة وجهها لمشجعي النادي الملكي، قال بيريز: "اتخذنا قرار اللعب في استاد الفريدو دي ستيفانو، وهو الملعب التدريبي لريال مدريد".

وأضاف "هذا القرار من شأنه السماح لنا بتسريع وتيرة أعمال البناء في ملعب سانتياجو برنابيو".

وتخوض جميع فرق الدوري الإسباني حصصة تدريبية كاملة استعدادا لاستئناف الموسم في 11 يونيو الجاري بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.