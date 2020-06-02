شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يقرر إلغاء مسابقات السيدات والناشئين حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا. وجاءت فرارات اتحاد اليد كالتالي

1 - تكليف الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدراسة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك باتباع التعليمات الوقائية الصادرة من الاتحاد الدولى لكرة اليد واللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الدكتور حسن كامل رئيس اللجنة الطبيه باللجنة الاوليمبية المصرية وعمل تقرير مفصل تمهيدًا لعودة النشاط وفى انتظار قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى. 2 - استمرار انعقاد مجلس الادارة انتظارًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بصورة كاملة. 3 - حفاظًا على لاعبى ولاعبات كرة اليد تم الغاء جميع مسابقات الناشئين و الناشئات و السيدات للموسم الرياضى الحالى باستثناء مرحلة الحافز الرياضى للناشئين والناشئات مواليد 2002. 4 - جار دراسة موقف المسابقات و الصعود و الهبوط بدورى المحترفين للرجال ومسابقة الدورى الممتاز ومسابقة دورى الدرجة الأولى طبقا للفترات المتاحة لاستكمال المباريات. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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