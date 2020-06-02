شكرا لقرائتكم محمد اليمانى: حسام غالى تجاهل طلباتى بشأن طلبى العمل في الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يعاني من عدم التقدير لتاريخه فى كرة القدم من جانب المسؤولين عن الرياضة فى مصر، وأضاف نجم الإسماعيلي السابق، في تصريحات تلفزيونية : "أتواصل مع وائل رياض ومحمد محسن أبوجريشة فقط، وجميع زملائي لا يتواصلون معي على الإطلاق، وأعاني من عدم التقدير لتاريخي بعد الحادث الذي تعرضت له".

وواصل : "حسام غالي تجاهل اتصالاتي بشأن طلبي العمل فى نادي الجونة، فأنا لما أطلب منه الحصول على أموال، أريد أن يساعدني فقط لكي أعمل".

وأكد اليمانى ، أنه بدأ مشواره التدريبي فى نادي وادي دجلة، مشددا على أنه استقر على الاستمرار فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

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وتابع نجم الإسماعيلي السابق "يجب أن يكون المدرب مارس هذه المهنة بعد الاعتزال مباشرة، وعلى سبيل المثال حسام حسن مدرب كبير بدأ التدريب عقب اعتزاله حتي أصبح مدير فني له اسمه مؤكدا على أن طموحه التدريب في الدوري الممتاز

وهاجم احمد حسام ميدو قائلا : ميدو لاعب كبير ولكنه لم يقدم نفسه كمدرب وكان يحتاج البدء من تحت شوية ، مضيفا ميدو لاعب كبير ولكنه لم يقدم نفسه كمدرب على الإطلاق، وفوزه بكأس مصر مع الزمالك يرجع للاعبين وليس له".