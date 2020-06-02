شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: الأندية تعاني ماليًا ولا تستطيع تحمل أعباء عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أنه يتمني عودة بطولة الدوري العام فى أسرع وقت، وأضاف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري،: في تصريحات تلفزيونية، "لدينا طموحات كبيرة فى بطولة الدوري حال استكمال المسابقة، وهناك حالة من القلق لدى اللاعبين بسبب كورونا".

وتابع يوسف : "الأندية تعاني ماليًا ولا تستطيع تحمل أعباء عودة الدوري، والاتحاد السكندري من المستفيدين حال عودة النشاط الرياضي".

ومن ناحية أ"خري أنهى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتفاقه بشكل رسمى مع طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر على تجديد عقد الأخير مع الفريق لمدة موسم إضافى بداية من الموسم المقبل بعد الطفرة التى شهدها سيد البلد على يد المدير الفنى سواء فى الدورى الممتاز ودخوله المربع الذهبى للمسابقة ، بالإضافة لتقديمه عروض قوية فى البطولة العربية .