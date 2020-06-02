شكرا لقرائتكم اليماني: عودتي إلى الزمالك بعد احترافي فى بلجيكا أكبر غلطة بحياتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أن عودته إلى الزمالك كانت غلطة كبيرة بعد احترافه فى بلجيكا، وأضاف نجم الإسماعيلي السابق، في تصريحات تلفزيونية : " نادى ستاندرليج البلجيكى عرض على تجديد العقد لمدة سنتين، بضعف الراتب ولكنى فضلت العودة إلى مصر واللعب لنادى الزمالك".

وواصل نجم الإسماعيلي السابق " أكبر غلطة فى حياتى كانت العودة إلى نادى الزمالك، لم أتفق معهم على كل التفاصيل، ثم رحلت إلى الإسماعيلي".

وأكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يعاني من عدم التقدير لتاريخه فى كرة القدم من جانب المسؤولين عن الرياضة فى مصر مضيفا أتواصل مع وائل رياض ومحمد محسن أبوجريشة فقط، وجميع زملائي لا يتواصلون معي على الإطلاق، وأعاني من عدم التقدير لتاريخي بعد الحادث الذي تعرضت له".

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وتابع : "حسام غالي تجاهل اتصالاتي بشأن طلبي العمل فى نادي الجونة، فأنا لما أطلب منه الحصول على أموال، أريد أن يساعدني فقط لكي أعمل"، مؤكدا أنه بدأ مشواره التدريبي فى نادي وادي دجلة، مشددا على أنه استقر على الاستمرار فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وتابع نجم الإسماعيلي السابق "يجب أن يكون المدرب مارس هذه المهنة بعد الاعتزال مباشرة، وعلى سبيل المثال حسام حسن مدرب كبير بدأ التدريب عقب اعتزاله حتي أصبح مدير فني له اسمه مؤكدا على أن طموحه التدريب في الدوري الممتاز

وهاجم احمد حسام ميدو قائلا : ميدو لاعب كبير ولكنه لم يقدم نفسه كمدرب وكان يحتاج البدء من تحت شوية ، مضيفا ميدو لاعب كبير ولكنه لم يقدم نفسه كمدرب على الإطلاق، وفوزه بكأس مصر مع الزمالك يرجع للاعبين وليس له".