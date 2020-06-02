شكرا لقرائتكم شادي محمد: حسام عاشور أخطا في نشر فيديوهات عبر السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام عاشور حفر تاريخه واسمه بحروف من ذهب داخل القلعة الحمراء، مضيفا تاريخ عاشور كبير ومحوه غير مقبول

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات تلفزيوينة :"إذا أخطأ حسام عاشور فلا نستطيع أن نمحو تاريخه ومسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات، فهو لم يفتعل أى مشاكل طوال مشواره مع الأهلي".

وواصل شادي حديثه : "تصريحات حسام عاشور خطأ كبير، لأنه لا يزال على ذمة النادى الأهلي، والفيديوهات التى انتشرت له وهجومه على الإدارة لا يجوز على الإطلاق، مؤكدا أن حسام عاشور أخطا في نشر فيديوهات عبر السوشيال ميديا وتعرض لضغوط كبيرة

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ومن ناحية أخري أكد شادى محمد نجم الأهلى السابق، أن فكر البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، مازال مؤثرا على معظم اللاعبين في جيلى حتى الآن مضيفا أن مانويل جوزيه كان بينزل الشوارع في شبرا بيسأل عن مستوى الأهلى واللاعبين، ومن حسن حظى كان بيسأل حد من أصاحبى كنت بقوله يشكر فيا.

وعن أبو تريكة، قال شادى محمد: أبو تريكة كان جاى الأهلى مش بيعرف يعمل 10 بطن اللى المفروض بنتعلمها في الناشئين وجوزيه وهو ماشى كان تريكة بيعمل 500 متواصلين، ولما كان مش بيجيب أجوان كنت بفك النحس عن طريق رسم عروسة وانغزها بإبرة وأقول عاوزين جول يا تريكة.

وأضاف شادى محمد، علاقتى بوائل جمعة ممتازة ولم تكن هناك غيرة بيننا، ونفس الكلام مع الحضرى حتى بعد موضوع سحب الشارة منه كنت بقوله اتعامل كأنك كابتن الفريق بعيد عن الإشارة، ولم يكن له علاقة بانتقالى للإسماعيلى.