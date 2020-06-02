شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: الأندية تحتاج 5 أسابيع فترة إعداد والاتحاد من المستفيدين حال العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الأندية تحتاج إلى فترة إعداد لمدة 5 أسابيع قبل عودة الدوري، وأضاف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في تصريحات تلفزيونية ، "الحديث عن فترة إعداد 3 أسابيع بعد توقف 3 أشهر شيء غير موجود فى عالم الكرة، على الأقل نحتاج إلى شهر أو 5 أسابيع، وإذا امتد الدورى الحالى حتى شهر نوفمبر سيكون سبباً فى إفساد خطة الموسم الجديد، وأتمنى الدورى يرجع بأسرع وقت سواء الجديد او القديم مش مهم".

وتابع يوسف : " أتمنى عودة الدورى بأسرع وقت، وكنا ننافس على المركز الرابع ومتضررين من عدم عودته، ولكن كيف يعود الدورى بدون أضرار أو مخاوف وقلق نفسى للاعبين والمدربين بسبب الفيروس".

ومن ناحية أخري أنهى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتفاقه بشكل رسمى مع طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر على تجديد عقد الأخير مع الفريق لمدة موسم إضافى بداية من الموسم المقبل بعد الطفرة التى شهدها سيد البلد على يد المدير الفنى سواء فى الدورى الممتاز ودخوله المربع الذهبى للمسابقة ، بالإضافة لتقديمه عروض قوية فى البطولة العربية .