شكرا لقرائتكم محمد اليمانى: فوز ميدو بكأس مصر بسبب لاعبى الزمالك وليس خبراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، إنه بدأ مشواره التدريبي فى نادي وادي دجلة، مشددا على أنه قرر الاستمرار فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نجم الإسماعيلي السابق،: في تصريحات تلفزيونية : "يجب أن يكون المدرب مارس هذه المهنة بعد الاعتزال مباشرة، وعلى سبيل المثال حسام حسن مدرب كبير بدأ التدريب عقب اعتزاله حتي أصبح مدير فني له اسمه مؤكدا على أن طموحه التدريب في الدوري الممتاز

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وهاجم أحمد حسام ميدو قائلا : ميدو لاعب كبير ولكنه لم يقدم نفسه كمدرب وكان يحتاج البدء من تحت شوية ، مضيفا ميدو لاعب كبير ولكنه لم يقدم نفسه كمدرب على الإطلاق، وفوزه بكأس مصر مع الزمالك يرجع للاعبين وليس له".