شكرا لقرائتكم طارق العشري: أتمني إلغاء الدوري الموسم الحالي والعودة من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إلغاء الموسم الحالي والعودة بموسم جديد فى موعده الطبيعي، وقال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي،: في تصريحات تلفزيوينة : " من المفترض أن يعود النشاط الكروي بأقصي سرعة ، ولابد من التعايش مع الموقف بشكل جيد، ولكن المشكلة تكمن في استكمال الدوري أو بداية دوري جديد، ومن وجهة نظرنا في النادي المصري نحن مع إلغاء البطولة الحالية ، وبداية دوري

وواصل العشري قائلا : "ليس هناك شك من أنه ستتواجد عواقب سلبية لتوقف النشاط الكروي ، لأن الدوري متوقف منذ مدة طويلة تقاربت من الثلاث شهور، ولكي لابد من إعداد اللاعبين مرة ثانية ويعودوا لمستواهم".