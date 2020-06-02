شكرا لقرائتكم طارق العشري: أتمني إلغاء الدوري الموسم الحالي والعودة من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمنى طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إلغاء الموسم الحالي والعودة بموسم جديد فى موعده الطبيعي، وقال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي،: في تصريحات تلفزيوينة : " من المفترض أن يعود النشاط الكروي بأقصي سرعة ، ولابد من التعايش مع الموقف بشكل جيد، ولكن المشكلة تكمن في استكمال الدوري أو بداية دوري جديد، ومن وجهة نظرنا في النادي المصري نحن مع إلغاء البطولة الحالية ، وبداية دوري
وواصل العشري قائلا : "ليس هناك شك من أنه ستتواجد عواقب سلبية لتوقف النشاط الكروي ، لأن الدوري متوقف منذ مدة طويلة تقاربت من الثلاث شهور، ولكي لابد من إعداد اللاعبين مرة ثانية ويعودوا لمستواهم".
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