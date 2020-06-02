شكرا لقرائتكم محمد جودة يكشف كواليس ضياع دورى "إنبى" وكأس "المقاولون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد جودة لاعب الأهلى وحرس الحدود السابق، كواليس ضياع دورى "سيد عبد النعيم" من النادى الأهلى وكذلك ملابسات نهائي كأس مصر أمام المقاولون.

وقال محمد جودة فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على "أون تايم سبورتس 2": إن بونفيرير هو أكثر مدرب كنت مرتاح معاه، رغم ضياع الدورى أمام إنبى في أخر مباراة بعد تسيد الدورى طوال المسابقة وهو أفضل موسم لى مع الأهلى، حيث سجلت 12 هدفا.

وأوضح نجم الأهلى السابق: "أن سبب ضياع الدورى هو تركيز اللاعبين في طريقة الاحتفال بالدورى قبل المباراة في وجود الجماهير التي ملأت الملعب، وكلام بونفيرير عن ضياع دورى "إنبى" بأمر الأهلى غير صحيح ولا أعتقد أنه قال كدة".

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وعن كأس مصر أمام المقاولون، قال جودة: نهائى الكأس أمام المقاولون أكثر المباريات التى أثرت عليا نفسيا، وكنت بهرب من الجماهير بعد إهدار ركلة الجزاء أمام المقاولون والهزيمة، مؤكدا أن المباراة كانت معاندة في كل شيء، حتى أحد لاعبى الأهلى بكى بالدموع بين الشوطين بسبب هجوم الجماهير عليه، ورفض استكمالها وطلب التغيير وكان آخر تغيير، وبعد ذلك اتصاب أمير عبد الحميد وقام شادى محمد بحراسة المرمى واتهزمنا".

وعن أزمة حسام عاشور، قال محمد جودة: "ألوم حسام عاشور على الفيديو، لأن الأهلى لا يحتاج أن يراوغ أحد، خاصة أن إدارة الأهلى هي اللى عرضت كل شيء على عاشور".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "أتمنى اعتزال حسام عاشور داخل النادى الأهلى، وعدم اللعب لأى فريق آخر واحترام تاريخه ومسيرته مع الأحمر".

وتمنى محمد جودة أن يعود النشاط الرياضى مرة أخرى، قائلا: "أتمنى عودة النشاط الرياضى ونعتبره زيه زى المترو والمواصلات، وهناك إجراءات احترازية نطبقها خاصة أننا بنلعب من غير جمهور ومش لازم الدكة تكون مليانة".