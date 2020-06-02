شكرا لقرائتكم نوفو: منتخب مصر يواجه صعوبات في غياب صلاح.. والجابون بها محترف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفرنسي باتريس نوفو مدرب منتخب الجابون والإسماعيلي وسموحة الأسبق، أن فريقه مقدم على مشاركات صعبة في تصفيات كأس العالم لأنه يقع في مجموعة واحدة مع منتخب مصر، مؤكدا أن منتخب مصر قوي ولديه لاعبين من الطراز الاول على رأسهم محمد صلاح.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: لدينا لاعبين من الطراز الأول أيضا ومحترفين في تركيا وانجلترا على رأسهم اوباميانج ومن المهم احراز نتائج جيدة وتجميع نقاط للتأهل إلى كأس العال، وهنك أكثر من 15 محترف في منتخب الجابون.

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أردف: محمد صلاح لاعب هام واضافة قوية لمنتخب مصر، وفي المباراة التي غاب فيها صلاح عن الفراعنة واجه صعوبات كثيرة، ونفس ما يحدث لمنتخب تونس مع غياب بعض اللاعبين، وكما أحتاج أوباميانج معي فمنتخب مصر يحتاج محمد صلاح.

تحدث عن تجربتيه في الدوري المصري: فترة الاسماعيلي شهدت تحقيق نتائج جيدة وكنا نسير على خطى طيبة لكن بعض الأحداث التي وقعت دفعتني للعودة إلى فرنسا، ولكن الإسماعيلي وسموحة جزءا من تاريخي التدريبي، وكانت تربطني علاقات طيبة مع الناديين خاصة الإسماعيلي، واستطعت معهم المنافسة على بطولتي الدوري والكأس، ورحلت في وقت مناسب عن سموحة، رغم أننا حاولنا تقديم نتائج جيدة مع الموج الأزرق ولكن حدثت بعض العوائق وفضلت العودة إلى فرنسا.